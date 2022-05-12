Зліт цін на тарифи і продукти: в Держстаті розповіли, що подорожчало найбільше

20:52 09 серпня Київ, Україна

За даними Держстату, за рік в Україні суттєво подорожчали комунальні тарифи на воду, електроенергію, газ та низку продуктів.

Про це на своєму офіційному сайті повідомила Державна служба статистики.



Які продукти подорожчали в Україні і на скільки:

За рік цукор зріс у своїй ціні на 83,5%;

Олія подорожчала на 79%;

Ціна на яйця зросла на 33%;

Хліб за рік подорожчав на 16%;

М'ясо подорожчало на 11,1%;

Макарони стали коштувати на 9,3% більше.

У той самий час стало відомо і про позитивні тенденції в українській економіці. Овочі подешевшали на 2,7%, а фрукти - на 12,2%.



Крім продуктів, в річному вираженні сильно подорожчали такі позиції: комунальні тарифи на воду, електроенергію і газ, ціни на житло і паливо. Все це подорожчало в основному через зростання ціни на природний газ (на 164,5%) і на електроенергію - на 36,6%.



Ціни на транспорт зросли на 11,9% в першу чергу внаслідок подорожчання палива та мастил на 33,8%, проїзд у залізничному пасажирському транспорті зріс на 9,4%. Також на 12% подорожчав автодорожній транспорт.