Виведені з обігу монети Нацбанк України продасть на аукціоні

10:23 08 травень Київ, Україна

Як відомо, за останній час Національний банк України вивів з обігу великий обсяг монет. У сховищах банків ці монети тримати безглуздо. Тому НБУ виставляє на продаж на аукціоні лом виведених з обігу монет номіналом 1, 2, 5, 10, 25 копійок загальною вагою близько 45,8 тонни. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Такий обсяг був накопичений в 2020-2021 роках у зв'язку з вилученням з обігу монет дрібних номіналів.

Аукціон брухту утилізованих монет буде проведено вчетверте. Він відбудеться 21 травня в електронному форматі на майданчику zakupki.prom.ua.

"Зношені монети і монети, щодо яких Національний банк прийняв рішення про вилучення їх з обігу (номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок), утилізуються Національним банком у міру їхнього накопичення. Утилізація відбувається на банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а лом відчужується в ході аукціонів, переважно метал йде на переплавку", - повідомили в пресслужбі.

Оновлення банкнотно-монетного ряду гривні почалося в 2014 році. Номінальний ряд гривні скоротиться до 12: в ньому залишиться шість номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 і 10 гривень) і шість номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень).

1 жовтня 2019 року Національний банк почав вилучати з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. З 1 жовтня 2020 року перестали бути платіжним засобом в Україні монети номіналом 25 копійок.