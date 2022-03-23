Виведені з обігу монети продадуть на аукціоні НБУ

Пресслужба Національного банку України опублікувала інформацію про підготовлювані аукціони відомства. Лотами стануть монети, виведені з обігу країни. Лом монет номіналами від 1 до 50 копійок має загальну вагу 45,8 тонни.

"Такий обсяг, накопичений за 2020-2021 роки, пов'язаний з вилученням з обігу монет дрібних номіналів", - пишуть в повідомленні.

Нагадаємо, що зношені монети і монети, щодо яких Національний банк прийняв рішення про вилучення їх з обігу (номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок), утилізуються Національним банком у міру їхнього накопичення.

"Утилізація монет відбувається на банкнотно-монетному дворі НБУ шляхом знищення на них мотивів зображень на спеціальному обладнанні, а лом йде в ході аукціонів (переважно метал йде на переплавку)", - додають в Нацбанку.

Аукціон відбудеться 30 червня.