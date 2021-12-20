Вищий доларовий ВВП не є показником виходу з економічної кризи - УСПП

18:12 06 грудень Київ, Україна

Валовий внутрішній продукт України поки що не відновився до рівня 2019 року: Мінекономіки погіршило прогноз його зростання до 3%. Хоча раніше йшлося про 4.6%. Все це суперечить заявам чиновників, що найвищий доларовий ВВП за всю історію незалежності – 190 мільярдів доларів – це однозначно «перемога».

Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців.

«Реальне значення ВВП вимірюється у гривні та враховує індекс цін в економіці. Маючи споживчу інфляцію на рівні 10,9% та безпрецедентну у промисловості – 57%, чи можемо ми говорити про стабільне зростання? Очевидно, що ні», – прокоментував президент УСПП Анатолій Кінах.

Такому значенню ВВП у доларовому еквіваленті сприяла ще й вигідна кон'юнктура на сировинних ринках, традиційним гравцем яких є Україна, а також штучна ревальвація гривні до долара. Проте вже зараз національна валюта повільно втрачає ціну. Причиною тому є як нестабільність українських акцій на фондових ринках через загрозу ескалації агресії Росії, так і потреба закуповувати за аномальними цінами енергоносії. Ці розрахунки здійснюються в іноземній валюті, тому її відтік з України є досить потужним.



Є, щоправда, стабільне джерело надходжень – переведення трудових мігрантів. Вони за 10 місяців поточного року вже становили $12 млрд або 6,3% ВВП. Також це в 17 разів більше ніж черговий транш від МВФ ($700 млн).

«Ми очікуємо від уряду реальної оцінки ситуації, адже лише на основі прозорого аналізу можна ухвалити справді ефективні рішення. Очевидно, що реальний сектор економіки потребує фінансових та нефінансових інструментів підтримки. Йдеться про масштабування програми «Доступні кредити 5-7-9» з подальшим зниженням ставки, що зробить позики справді доступними та антикризовими. Також низка галузей промисловості перебуває під тиском тарифів на енергоносії. Хімпром, агропереробка, тепличне господарство тощо. – критично важливо отримати від держави кредит/дотації тощо. Ці пропозиції ми вже надсилали до Кабміну», – наголосив президент УСПП.

Підприємці звертають увагу на те, що зазначена у виступі президента у Верховній Раді середня ставка кредитів для бізнесу на рівні 9,7% є дуже умовним показником.

«Якась невелика компанія змогла стати учасником програми та отримала 5% відсоткової ставки, якась ні – і змушена взяти кредит у комерційному банку під 14-16%. Лише 8,8 млрд грн. Інші позичальники закривали таким чином старі борги і проблеми. Саме тому ми пропонуємо зробити кредитування більш доступним широкому колу підприємців та промисловців для того, щоб капітальні інвестиції та модернізація стали звичайним явищем кожного виробника», - зазначили в УСПП.

Значну увагу слід приділити формуванню сприятливого інвестиційного клімату в Україні. Переважна частина іноземних капіталовкладень – це реінвестування. У 2021 році інвестиції прямих інвесторів у підприємства прямого інвестування в Україні становили лише $744 млн.



Це невеликий показник для економіки такого розміру, як українська. До того ж Україна посідає лише 58 місце зі 109 світового рейтингу інвестиційної привабливості Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index. Поступаємося 26 пунктами сусідній Польщі та 13 – Румунії.



Ділові організації наполягають, щоб ці та інші ініціативи були узгоджені з державним бюджетом на 2022 рік. Інакше робота у цих напрямках буде спорадичною. Також важливо, щоб уряд нарешті ухвалив та подав на розгляд Ради Програму діяльності КМУ. Адже законодавчі ініціативи Кабміну в середньому на 80% не підтримуються у парламенті. Повинен бути затверджений та узгоджений усіма органами влади план дій в економіці на наступний рік.