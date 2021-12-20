Вищий доларовий ВВП не є показником виходу з економічної кризи - УСПП

Валовий внутрішній продукт України поки що не відновився до рівня 2019 року: Мінекономіки погіршило прогноз його зростання до 3%. Хоча раніше йшлося про 4.6%. Все це суперечить заявам чиновників, що найвищий доларовий ВВП за всю історію незалежності – 190 мільярдів доларів – це однозначно «перемога».
Про це заявили в Українському союзі промисловців та підприємців.
Такому значенню ВВП у доларовому еквіваленті сприяла ще й вигідна кон'юнктура на сировинних ринках, традиційним гравцем яких є Україна, а також штучна ревальвація гривні до долара. Проте вже зараз національна валюта повільно втрачає ціну. Причиною тому є як нестабільність українських акцій на фондових ринках через загрозу ескалації агресії Росії, так і потреба закуповувати за аномальними цінами енергоносії. Ці розрахунки здійснюються в іноземній валюті, тому її відтік з України є досить потужним.
Є, щоправда, стабільне джерело надходжень – переведення трудових мігрантів. Вони за 10 місяців поточного року вже становили $12 млрд або 6,3% ВВП. Також це в 17 разів більше ніж черговий транш від МВФ ($700 млн).
Є, щоправда, стабільне джерело надходжень – переведення трудових мігрантів. Вони за 10 місяців поточного року вже становили $12 млрд або 6,3% ВВП. Також це в 17 разів більше ніж черговий транш від МВФ ($700 млн).
Підприємці звертають увагу на те, що зазначена у виступі президента у Верховній Раді середня ставка кредитів для бізнесу на рівні 9,7% є дуже умовним показником.
Значну увагу слід приділити формуванню сприятливого інвестиційного клімату в Україні. Переважна частина іноземних капіталовкладень – це реінвестування. У 2021 році інвестиції прямих інвесторів у підприємства прямого інвестування в Україні становили лише $744 млн.
Це невеликий показник для економіки такого розміру, як українська. До того ж Україна посідає лише 58 місце зі 109 світового рейтингу інвестиційної привабливості Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index. Поступаємося 26 пунктами сусідній Польщі та 13 – Румунії.
Ділові організації наполягають, щоб ці та інші ініціативи були узгоджені з державним бюджетом на 2022 рік. Інакше робота у цих напрямках буде спорадичною. Також важливо, щоб уряд нарешті ухвалив та подав на розгляд Ради Програму діяльності КМУ. Адже законодавчі ініціативи Кабміну в середньому на 80% не підтримуються у парламенті. Повинен бути затверджений та узгоджений усіма органами влади план дій в економіці на наступний рік.
Це невеликий показник для економіки такого розміру, як українська. До того ж Україна посідає лише 58 місце зі 109 світового рейтингу інвестиційної привабливості Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index. Поступаємося 26 пунктами сусідній Польщі та 13 – Румунії.
Ділові організації наполягають, щоб ці та інші ініціативи були узгоджені з державним бюджетом на 2022 рік. Інакше робота у цих напрямках буде спорадичною. Також важливо, щоб уряд нарешті ухвалив та подав на розгляд Ради Програму діяльності КМУ. Адже законодавчі ініціативи Кабміну в середньому на 80% не підтримуються у парламенті. Повинен бути затверджений та узгоджений усіма органами влади план дій в економіці на наступний рік.
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