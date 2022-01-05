Високі ставки по іпотеці стопорять розвиток: Парцхаладзе

Високі ставки на іпотеку в Україні - одна з основних причин відсутності розвитку цього ринку. Експерти вважають, що при зменшенні ставки до 10% будівництво і рівень розвитку ринку нерухомості зможе вирости на 30-40%.

Зниження ставки по іпотечних кредитах в Україні вдвічі - до 9-10% річних - дозволить збільшити обсяги будівельних робіт в країні на 30-40%, заявив президент Конфедерації забудовників України Лев Парцхаладзе. Про це Парцхаладзе сказав, виступаючи на форумі «Іпотека - інструмент швидкого розвитку економіки».

За його словами, висока ставка по іпотеці в Україні - на рівні до 20% річних - є ключовим стримуючим фактором для розвитку іпотеки.



Для порівняння Парцхаладзе навів показники ряду європейських країн. Зокрема, за його словами, в Данії середня ставка іпотеки становить 0,65% річних, в Фінляндії - 1,5%, у Франції - 1,7%, в Швейцарії - 1,75%, в Німеччині - 1,9% . «Тільки 13,5 тисячі угод іпотечного кредитування житлової нерухомості була підписана в Україні в 2019 році, а це 3-4% від угод на ринку житлової нерухомості», - зазначив він.