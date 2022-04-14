Виплати по безробіттю скоротять - Кабмін

Згідно з аналізом експертів, в Україні під час весняного карантину приблизно пів мільйона українців втратили роботу. Тепер аналітики відзначають, що осінній локдаун може збільшити цю цифру до 1 млн осіб.

Кабінет Міністрів скоротив на 706 млн грн видатки у 2020 році на Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, свідчать затверджені 16 листопада зміни до бюджету Фонду.

Згідно з урядовою постановою, доходи Фонду в 2020 році тепер визначаються в розмірі 21,963 млрд грн, тоді як попередня редакція документа передбачала 22,67 млрд грн.

Нагадаємо, весняний карантин залишив без роботи понад пів мільйона українців. У той самий час від осіннього локдауну втратити роботу може мільйон українців, зайнятих у малому бізнесі.