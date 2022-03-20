Виплати по вагітності та пологах зросли - Фонд соцстраху

Фонд соціального страхування України повідомив про збільшення допомоги по вагітності та пологах. Цифри зросли на 14,5%, якщо порівнювати виплати з першими трьома кварталами 2019 року.

Вона склала 280 грн за кожен день перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, яка в загальних випадках триває 126 календарних днів. За оперативними даними, протягом трьох кварталів Фонд виплатив допомоги по вагітності та пологах на загальну суму 3,9 млрд гривень. Відзначимо, в січні-вересні ФССУ фінансував заяви-розрахунки на виплату зазначеної допомоги, які були подані роботодавцями з грудня 2019 року по вересень 2020 року.

Виплата допомоги з тимчасової втрати працездатності та у зв'язку з вагітністю та пологами здійснюється Фондом в оперативному режимі протягом одного робочого дня.

Для отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами коштами Фонду соціального страхування України:

передати роботодавцю отриманий листок непрацездатності необхідно не пізніше 12 календарних місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;