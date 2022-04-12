Виплати до 30 тисяч будуть робити за спрощеною схемою

Оператори поштового зв'язку тепер видаватимуть соціальні виплати, пенсії та інші платежі за спрощеною схемою. Про це заявила пресслужба Національного банку України.

Регулятор 12 листопада прийняв постанову №145, змінивши відповідним чином положення про здійснення установами фінмоніторингу. 14 листопада вона набрала чинності.

Нацбанк визначив, що при виплаті соцдопомоги на суму від 5 тисяч до 30 тисяч грн поштовому оператору досить буде звірити паспортні дані одержувача (а також документа його уповноваженого представника, якщо за грошима прийшов він) з даними, зазначеними в документах про виплату або в бланку поштового переказу.

Після звірення і клієнт, і представник поштового оператора повинні поставити в документах свої підписи. НБУ відзначає, що це рішення дозволить операторам безперебійно виплачувати пенсії і грошову допомогу при відсутності автоматизації в їхніх відділеннях. Нагадаємо також, що в серпні НБУ змінював тарифи на касове обслуговування банків і інкасаторських компаній.