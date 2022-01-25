Виплата соціальної допомоги: нові правила

14:23 09 вересень Київ, Україна

Згідно з новими правилами, малозабезпечені сім'ї в Україні можуть розраховувати на допомогу від держави. Наші журналісти з'ясовували подробиці законопроекту і розмір соціальних виплат.

У нашій країні малозабезпечені сім'ї можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави, для забезпечення мінімального прожиткового мінімуму. В Україні такі виплати називаються державною соціальною допомогою. Порядок виплати допомоги регулюється Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (далі Закон).

У Законі сказано, що державна соціальна допомога - це щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі і залежить від середньомісячного сукупного доходу членів сім'ї.

Розмір допомоги

Розмір державний соціальної допомоги визначається, як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним доходом. Для громадян, які проживають в населених пунктах зі статусом «гірський» розмір допомоги збільшують на 20%.

Прожитковий мінімум в Законі визначається, як сума, необхідна, щоб забезпечити людину або сім'ю достатнім для підтримки здоров'я кількістю продуктів, мінімальним набором непродовольчих товарів і послуг.

З 1 липня по 30 листопада 2020 року розмір прожиткового мінімуму в Україні буде наступним (дані Закону України «Про прожитковий мінімум»):

для дітей до 6 років - 1 859 грн;

для дітей від 6 до 18 років - 2 318 грн;

для працездатних осіб - 2 197 грн;

для осіб, які втратили працездатність посилання - 1 712 грн.

Держава повністю не покриває величину прожиткового мінімуму громадян. Відсоткова частка гарантованого забезпечення встановлюється щорічно при прийнятті бюджету. У Законі про Державний бюджет України на 2020 рік зазначено, що рівень забезпечення в поточному році буде наступним: