Виплата від держави в розмірі 8 000 гривень - подробиці

Кабінет Міністрів планує здійснити виплату фінансової допомоги підприємцям, які змушені зупинити свою діяльність в карантин або скоротили тривалість робочого дня. Проєкт постанови спрямований на узгодження профспілок.

Порядок підготовлено на виконання закону, прийнятого Верховною Радою 4 грудня (проєкт №4429).

Одноразова виплата здійснюється для збереження робочих місць з метою виплати найманим працівникам одноразової матеріальної допомоги в розмірі до 8000 гривень.

Допомога суб'єктам господарювання виплачується за заявами, отриманим до 21 грудня 2020 включно.

За розрахунками Державного центру зайнятості, чисельність працівників, яким можуть скоротити передбачену законодавством тривалість робочого часу після впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів і які отримають одноразову матеріальну допомогу, становить 225 000 осіб. З урахуванням прогнозних показників чисельності, обсяг витрат на виплату одноразової матеріальної допомоги може скласти 1,8 млрд гривень.

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт №4429 про виплату компенсацій бізнесу, який постраждав в період карантину.