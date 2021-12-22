Виплата карантинної допомоги не погіршить економіку

Уряд затвердив список видів економічної діяльності, представники якої зможуть розраховувати на державну допомогу у зв'язку з карантином. Такі відомості вказані в постанові уряду №329.
Для отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень потрібно зареєструватися на порталі державних послуг або в мобільному додатку «Дія». Реєстрація буде доступна з наступного тижня. Допомога призначена ФОПам і їхнім найманим працівникам.
У Мінсоцполітики пояснили, що громадянину, який отримав карантинні виплати взимку, не заборонено знову претендувати на отримання допомоги.
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