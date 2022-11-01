Вихід суден "зерновим" коридором 2 листопада не планується - ООН

Україна, Туреччина та ООН вирішили не планувати вихід суден "зерновим" коридором 2 листопада. Про це на брифінгу заявив представник ООН у Спільному координаційному центрі.
Наголошується, що припинення є тимчасовим та екстреним.
Він також додав, що 1 листопада морським гуманітарним коридором проходять три судна, рух яких погоджений українською, турецькою делегаціями та делегацією ООН у СЦКК. Делегація росії в СЦКК поінформована.
Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі росія заявила про зупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі