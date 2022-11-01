Вихід суден "зерновим" коридором 2 листопада не планується - ООН

19:08 01 листопада Київ, Україна

Україна, Туреччина та ООН вирішили не планувати вихід суден "зерновим" коридором 2 листопада. Про це на брифінгу заявив представник ООН у Спільному координаційному центрі.

"Сьогодні Україна, Туреччина та ООН вирішили не планувати виходи суден на завтра, 2 листопада", - заявив дипломат. За його словами, було ухвалено рішення про одноденну зупинку руху.

Наголошується, що припинення є тимчасовим та екстреним.

Він також додав, що 1 листопада морським гуманітарним коридором проходять три судна, рух яких погоджений українською, турецькою делегаціями та делегацією ООН у СЦКК. Делегація росії в СЦКК поінформована.

"Судна, що перевозять 84 490 тонн зерна та продуктів харчування, а саме SSI Challenger з порту Чорноморськ до Німеччини з вантажем 49 000 тонн кукурудзи, BOMUSTAFA O з порту "Чорноморськ" до Лівії з вантажем 22 800 тонн пшениці та NIM Юж Касабланка (Марокко) із вантажем 12 690 тонн соняшникового шроту", - зазначив представник ООН.

Нагадаємо, після удару по кораблях Чорноморського флоту в окупованому Севастополі росія заявила про зупинення своєї участі у зерновій ініціативі. В ООН після цього заявили, що домовленість все одно залишається чинною і інспектори організації продовжать перевірку суден.