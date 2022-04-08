Вихід на пенсію в Україні спростили

Міністерство соціальної політики України заявило сьогодні про спрощення процедури виходу на пенсію. Згідно з новою послугою, оформлення соціальних виплат за вислугою років значно скоротилося в тривалості.

За словами радника міністра соцполітики Миколи Шамбіра, в країні вже діє послуга "пенсія в смартфоні". Для активації послуги необхідно мати BankID або цифровий підпис. BankID працює через карту. І всі свої дії пенсіонер підписує електронним підписом. Навчитися цього зовсім не важко, кажуть в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, в пресслужбі Національного банку України розповіли про те, що регулятор спростив процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, допомог та субсидій, інших виплат населенню через операторів поштового зв'язку.

Також раніше повідомлялося, що ПФУ зробив заяву про пенсії за жовтень.

«На пенсійні виплати спрямовано 1,8 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій жовтня на загальну суму 32,1 мільярда гривень», - повідомили у відомстві.

Крім цього, фахівці Пенсійного фонду підкреслили, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.