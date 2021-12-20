Вихід на пенсію: прийнятий новий закон

На офіційному порталі Верховної Ради з'явився новий закон щодо пенсійних нарахувань. Уряд вирішив, що українці можуть мати право виходити на пенсію в будь-який період. Вікові обмеження діяти не будуть. Однак є нюанси.

Так, в законі «Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування» йдеться про те, що громадяни зможуть виходити на заслужений відпочинок в будь-якому віці, але тільки тоді, коли у них є не менше 40 років страхового стажу. Важливо підкреслити, що таке нововведення буде працювати тільки через сім років: тобто, виходити на відпочинок українці з 40 роками стажу зможуть в будь-якому віці лише з 1 січня 2028 року. З 2021 по 2027 рік включно все залишається без змін.

Слід зазначити, що в той самий час щорічно зростають вимоги до страхового стажу. Наприклад, вже у 2022 році, щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, потрібно буде мати не менше 29 років страхового стажу (в цьому році 28). У 63 роки пенсіонерами зможуть стати українці з 19-29 роками страхового стажу, а в 65 знадобиться мати мінімум 15 років страхового стажу.

Важливо підкреслити, що вимоги будуть рости і далі, поки показник не досягне позначки в 35 років. Саме стільки років страхового стажу потрібно буде українцям після 2027 року, аби вийти на заслужений відпочинок. Ті громадяни, яким не вистачатиме стажу, можуть доопрацювати і вийти на пенсію пізніше. Якщо ж і після 65 років у громадянина не буде необхідного мінімуму, то є ризик зовсім залишитися без виплат. З цієї причини експерти рекомендують громадянам офіційно працевлаштуватися, щоб їм зараховувався стаж.