В'ячеслав Вороний: «Корупція в портах стримує розвиток морської галузі»

Як відомо, в ці дні в Україні проходить Ukrainian Ports Forum 2021. На сесіях форуму розглядаються питання розвитку морської галузі. У четвер, 27 травня, в рамках Міжнародного транспортного тижня з доповіддю про досягнення морської галузі України в 2020 році виступив керівник Департаменту організації роботи портів ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) В'ячеслав Вороний.

Серед досягнень морської галузі в Україні в 2020 році В'ячеслав Вороний виділив завершення будівництва причалів 1-с і першої пускової черги причалу №7 в Одесі, а також реконструкцію причалу №4 в Маріуполі, капітальний ремонт причалу № 10 в Миколаєві і ремонт залізничних колій в Одесі і Рені.

«За цей період були проведені днопоглиблювальні роботи в обсязі майже 5 млн кубометрів. Ми встановили рекорд днопоглиблення власним флотом в обсязі 2,7 млн кубометрів, а також відремонтували 46 одиниць флоту і почали пілотний проєкт «Зелений порт» в морському порту «Ольвія». За підтримки Міністерства інфраструктури визначили межі територій переважної більшості морських портів, реалізували на національному рівні форми DAVID відповідно до Стратегії ЄС для Дунайського регіону, також почалися концесійні проєкти в морських портах Ольвія і Херсон», - розповів В'ячеслав Вороний.

Також глава Департаменту організації роботи портів згадав чинники, що стримують належний розвиток морської галузі. Серед них - пандемія COVID-19, яка вплинула на роботу портів та на вантажні перевезення.

«Єдиний вантажопотік, який розвивається під час пандемії COVID-19 - мультимодальні перевезення, а прийнятий в першому читанні проєкт закону України «Про мультимодальні перевезення» жодним чином не стимулює цей напрямок», - зазначив В'ячеслав Вороний.

Крім того, керівник Департаменту організації роботи портів ДП «АМПУ» зазначив, що обмежені потужності залізничної інфраструктури можуть не витримати зростання обсягів міжнародних вантажних перевезень.

На його думку, значно стримує розвиток морської галузі також корупційна складова в роботі як контролюючих органів, так і комерційних підприємств в морських портах. В цей час, як розповів В'ячеслав Вороний, мають місце спроби відновити схеми контролю ізольованого баласту, неконтрольованих скидів забруднених вод і підробки рахунків, а з боку митниці здійснюється практично тотальний контроль в морських портах Бердянськ і Херсон.

Бюрократичні перепони також не сприяють розвитку галузі. Як зазначив В'ячеслав Вороний, бункерувальні операції проводяться не в морських портах, а за межами 12-мильної зони в зв'язку з тим, що потрібно розмитнення іноземного палива перед бункеруванням іноземного судна, що робить операцію неконкурентоспроможною.