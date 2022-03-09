ВВП сповільнив своє падіння та зупинився на показнику 5,8%

Українська економіка потихеньку виходить з кризи - про це свідчать цифри макроекономічних показників. Експерти аналізують ситуацію, що склалася, і можуть зробити невеликий прогноз того, що відбувається.

У Міністерстві економіки проаналізували показники ВВП України, а точніше їхні зміни протягом дев'яти місяців поточного року. Висновки оптимістичні - падіння сповільнилося, є також і галузі, де відзначено невелике зростання - наприклад, це будівельний сектор і роздрібна торгівля. В цілому показники уповільнення - це 5,8%.

Також в Міністерстві підкреслили, що майже у всіх видах економічної діяльності в країні спад почав сповільнюватися в серпні.

Згідно з аналізом, покращилася ситуація (в цілому і зокрема) в таких сферах, як транспорт і торгівля, виробництво різних товарів, помітно пожвавилося будівництво доріг по всій країні, покращилися показники в сільському господарстві. Також покращилась не тільки сама динаміка, але і так званий індекс очікувань ділової активності - показники у вересні перевищили серпневі.

Уповільнення зведеного індексу виробництва товарів і послуг станом на вересень зменшилось до 6,5%, а ось за період з січня по кінець серпня - на 7,3%.