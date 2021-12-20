ВВП впав на 4% за 2020 рік - Держстат

Державна служба статистики повідомляє, що внутрішній валовий продукт (ВВП) України скоротився за 2020 рік на 4%. Експерти в порівняльному звіті беруть дані за 2019 рік. У грошовому еквіваленті - до 4 194,102 млрд гривень.

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту. А S&P прогнозує зростання економіки України в 2021 році на рівні 4%. За уточненими даними Держстату, в жовтні-грудні 2020 року реальний валовий внутрішній продукт зменшився на 0,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року до 1 301,539 млрд гривень (у фактичних цінах).

У порівнянні з 3-м кварталом 2020 року ВВП збільшився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактора і без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя). ВВП за 1-й квартал 2020 року зменшився на 1,2% до 854,051 млрд гривень, за 2-й квартал 2020 року зменшився на 11,2% до 875,340 млрд гривень, за 3-й квартал 2020 року зменшився на 3,5% до 1 163,172 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в січні Національний банк оцінював падіння ВВП в 2020 році в 4,4%, на 5 березня ще немає остаточних даних Державної служби статистики по ВВП-2020.

Також Держбюджет-2021 розроблений виходячи з прогнозу зростання ВВП в 2021 році на рівні 4,6%, інфляції - 7,3%, середньомісячної зарплати - 13,6 тис. гривень.