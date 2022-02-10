ВВП України скоротився майже на 12% - Держстат

12:39 21 вересень Київ, Україна

Державна служба статистики зробила невеликий економічний прогноз про економіку України. Згідно з оперативною оцінкою Внутрішній Валовий Продукт України (ВВП) знизився в період з квітня по червень 2020 року на 11,4% в порівнянні з аналогічними місяцями 2019 року.

За даними відомства, падіння економіки в першому кварталі 2020 року склало 1,3%, тоді як в четвертому кварталі 2019 року спостерігалося зростання 1,5%. Як повідомив Держстат, реальний ВВП в квітні-червні (з урахуванням сезонного фактора) знизився на 9,9% в порівнянні з першим кварталом поточного року. Згідно з даними Держстату, номінальний ВВП у другому кварталі 2020 року склав 867,8 млрд грн, а в розрахунку на одну людину - 20744 грн, зміна дефлятора - 5%

Мінекономіки на початку серпня оцінило падіння ВВП України в другому кварталі цього року в 11%, так само як і Нацбанк, а в цілому за перше півріччя - в 6,5%. Міністерство, як і уряд, утримує прогноз спаду ВВП в цьому році на 4,8% і очікує його відновлення на 4,6% в наступному році.

НБУ очікує уповільнення спаду в третьому кварталі до 7,4%, в четвертому кварталі - до 3,8%, в цілому прогнозуючи зниження ВВП за підсумками цього року в 6%, а в наступному році очікує його зростання на 4%. Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України поділилося прогнозом соціально-економічного розвитку України на 2021-2023 роки.

За базовим сценарієм передбачається відновлення позитивного тренда розвитку економіки після значних втрат, викликаних пандемією COVID-19 в 2020 році, і прогнозується:

зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% у 2022 році і 4,7% в 2023 році;

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 107,3% у 2021 році, 106,2% у 2022 році і 105,3% у 2023 році;

збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників - на рівні 12,1% у 2021 році, 6% у 2022 році і 5,1% у 2023 році;

рівень безробіття у 2021 році - 9,2%, у 2022 році - 8,5%, у 2023 році - 8,0%;

зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9% у 2021 році з подальшим нарощуванням темпів зростання до 6,4% у 2022 році і до 8,2% у 2023 році.

Також згідно з документом, цього року міністерство прогнозує середньорічний курс 27 грн/$ (раніше очікувалося 29,5 грн/$), а на кінець року - 28,3 грн/$.