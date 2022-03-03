ВВП України знизиться на рівні 5-6% - макропрогноз

Багато експертів роблять макропрогнози на 2020-2021 роки для української економіки. Економіст Олександр Охрименко вважає, що падіння ВВП в цьому році неминуче на рівні 5-6%.

«Через коронавірус відбувається падіння світової економіки, в тому числі й української. Цього року падіння ВВП в Україні очікується на рівні 5-6%. Хоча Світовий банк прогнозує падіння на рівні 9%. У 2021 році може бути невелике зростання ВВП. Можна тільки припускати яке, чіткий прогноз дати складно. Можливо, зростання ВВП в 2021 році складе 2-3%, але за умови, якщо карантин скасують. Якщо карантин триватиме, то й падіння ВВП буде продовжуватися», - сказав О. Охрименко.

Він уточнив, що українська економіка в 2021 році буде залежати від ситуації зі світовою економікою.

«У 2021 році однозначно не буде економічного ривка. Зросте мінімальна зарплата, а разом з нею і ціни на товари і продукти», - резюмував О. Охрименко.

Нагадаємо, українська економіка увійшла в коронакризу сильнішою і підготовленішою завдяки зваженій монетарній і фіскальній політиці протягом попередніх років, тому падіння ВВП в цьому році в країні очікується менше, ніж у багатьох країнах регіону - на рівні 5,5%, відзначає Всесвітній банк (ВБ).

Однак відновлення економічного зростання буде помірним - 1,5% в 2021-му і 3,1% у 2022-му роках на тлі уповільнення темпів впровадження структурних реформ. У порівнянні з червневим оглядом, прогноз спаду ВВП України погіршений на 2 процентних пункти, на 2021 рік - на 1,5 п.п.

Критично важливо якнайшвидше впровадження заходів державної політики, спрямованих на підвищення інвестицій і збереження макроекономічної стабільності. ВБ уточнив, що згідно з негативним сценарієм, зростання ВВП України в наступному році може бути ще меншим - всього 1%.