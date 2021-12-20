ВВП України падає - Ігор Петрашко

У своєму інтерв'ю для ЗМІ міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розповів про стан внутрішнього валового продукту країни (ВВП). За словами Ігоря Петрашка, за перші два місяці 2021 року ВВП впав на 2,2% в порівнянні з показниками за січень-лютий 2020 року.

"За результатами двох місяців - мінус 2,2%. У першому кварталі очікуємо мінус 3%. Міністерство зберігає річний прогноз - зростання ВВП на 4,6% за підсумками 2021 року", - сказав міністр.

Він додав, що прогноз міністерства враховує ризики додаткових локдаунів.

"Сподіваюся, що значних карантинних обмежень не буде.... В масштабах України поки немає розмов про введення національного локдауну", - цитує агентство Ігоря Петрашка.

Міністр додав, що Мінекономіки в минулому році прогнозувало падіння економіки на 4,8%,"... а по факту отримали мінус 4,2%".