ВВП України падає - Ігор Петрашко

У своєму інтерв'ю для ЗМІ міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розповів про стан внутрішнього валового продукту країни (ВВП). За словами Ігоря Петрашка, за перші два місяці 2021 року ВВП впав на 2,2% в порівнянні з показниками за січень-лютий 2020 року.
Він додав, що прогноз міністерства враховує ризики додаткових локдаунів.
Міністр додав, що Мінекономіки в минулому році прогнозувало падіння економіки на 4,8%,"... а по факту отримали мінус 4,2%".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі