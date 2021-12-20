Введення податку на гектар землі поки відсувається

Денис Шмигаль заявив про передчасність введення податку на гектар в умовах кризи. Законопроект №3131 про податок на сельхоз землі поки не буде реалізований, як заявив прем'єр-міністр

"Це ідея на сьогодні, вважаю, передчасна. Збільшувати орендну плату в умовах кризи, в умовах, коли фермери просять підтримки від держави, не зовсім коректно", - сказав Шмигаль в ході урядового засідання. "Через профільне міністерство і профільний комітет ми будемо просити донести цю думку до парламентаріїв, щоб таке рішення під час кризи і труднощів в агросфері ми передчасно не приймали", - пояснив прем'єр-міністр.

Раніше професор Київської школи економіки (KSE) Олег Нів'євський назвав законопроект №3131 неприйнятним з точки зору розвитку галузі та сільської економіки. Законопроект, зокрема, пропонує впровадження поставленого податкового зобов'язання (ПНО) з кожного гектара (5% від нормативної грошової оцінки, або приблизно 1400 грн. / Га). Якщо сума ПДФО на зарплату / оренду, військовий збір, податок на землю, податок з прибутку, єдиний податок 4-ї групи менше, ніж ПНО, то різниця стягується до місцевого бюджету.