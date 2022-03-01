Введення "податку на Google" поповнить бюджет на мільярди гривень

Як повідомив в своєму Telegram-каналі міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, він повністю схвалює введення в Україні закону про "податок на Google", оскільки цей податок допоможе щорічно поповнювати український бюджет на мільярди гривень.
Законопроєкт № 4184, який зобов'яже іноземні компанії, що надають електронні послуги в Інтернеті, і їхні представництва платити податок в український бюджет.
Нагадаємо, 17 лютого парламент схвалив законопроєкт про "податок на Google" в першому читанні. А вже на цьому тижні нардепи проголосують у другому читанні. РБК-Україна розповідало, що пропонує цей документ.
Додамо, в травні компанія Google виплатила Україні штраф в 1 млн гривень. Компанія не надала відомості Антимонопольному комітету.
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