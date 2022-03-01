Введення "податку на Google" поповнить бюджет на мільярди гривень

07:10 02 червень Київ, Україна

Як повідомив в своєму Telegram-каналі міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, він повністю схвалює введення в Україні закону про "податок на Google", оскільки цей податок допоможе щорічно поповнювати український бюджет на мільярди гривень.

Законопроєкт № 4184, який зобов'яже іноземні компанії, що надають електронні послуги в Інтернеті, і їхні представництва платити податок в український бюджет.

"Міністерство культури і інформаційної політики підтримує позитивний розгляд, адже нововведення принесе до держбюджету України близько 3 мільярдів гривень на рік. Звичайного користувача соціальних мереж або пошукових сервісів закон не зачепить жодним чином", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, 17 лютого парламент схвалив законопроєкт про "податок на Google" в першому читанні. А вже на цьому тижні нардепи проголосують у другому читанні. РБК-Україна розповідало, що пропонує цей документ.

Додамо, в травні компанія Google виплатила Україні штраф в 1 млн гривень. Компанія не надала відомості Антимонопольному комітету.