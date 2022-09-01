Вторгнення російської армії в Україну повернуло економіку росії на рівень 2018 року

13:00 12 серпня Київ, Україна

На початку 2022 року економіка росії стрімко зростала, проте після вторгнення росії в Україну почала різко падати, опустившись на рівень 2018 року. ВВП знизився на 4,7% у річному обчисленні.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на 12 опитаних аналітиків.

"Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в четвертому кварталі через ослаблення монетарної політики, що підтримує попит. Проте економіка втратить ще 2% у 2023 році", - розповів один із експертів в економіці, який взяв участь в опитуванні.

Міжнародні санкції, накладені на росію, порушили внутрішню торгівлю та вдарили по таких галузях, як, наприклад, автомобілебудування.



Падіння російської економіки поки виявляється менш швидким, ніж передбачалося спочатку, але Центральний банк росії прогнозує, що спад погіршиться в наступних кварталах і не очікує відновлення до другої половини наступного року.



Одна з найбільших проблем для економіки країни-агресора - загроза повного припинення експорту енергоносіїв до ЄС, але навіть часткові обмеження вдарять по ВВП росії.



Щомісячне зниження видобутку нафти вже почалося у серпні, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, яке прогнозує, що до початку наступного року видобуток нафти в росії скоротиться приблизно на 20%.