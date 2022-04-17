Другий локдаун не обвалить гривню - НБУ

Національний банк України запевняє, що девальвацію гривні очікувати не варто. Навіть при запровадженні урядом другої хвилі карантину різкого обвалу національної валюти, як в березні, не станеться.

Про це директор Департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін сказав в середу в ході XIX щорічного форуму фінансових директорів України.

«Ми не очікуємо повторення березневих подій на валютному ринку, оскільки в березні це було щось нове, була паніка по всьому світу, і ніхто не розумів, що робити», - сказав він.

Лупін додав, що на падіння курсу гривні в березні, зокрема, вплинула паніка нерезидентів, які намагалися швидко вивести свої гроші з країни. Він зазначив, що аналогічної тактики нерезиденти дотримувалися в усіх країнах, що розвиваються. За даними НБУ, офіційний обмінний курс гривні до долара на кінець третього кварталу в порівнянні з кінцем другого кварталу 2020 знизився на 6%. З початку року гривня девальвувала майже на 20%.