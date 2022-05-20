СОТ: ослаблення карантину сприяло зростанню світової торгівлі

11:57 20 грудня Киев, Украина

Коронакриза боляче вдарила по міжнародних економічних зв'язках, що викликало спад торговельних операцій між країнами-партнерами в бізнесі. Деяка стабілізація, що намітилася в другому півріччі, послаблення карантинних заходів привели до того, що світова торгівля товарами відновилася в третьому кварталі, збільшившись на 11,6% в порівнянні з попереднім кварталом. Але все ж її обсяг поступається на 5,6% показника аналогічного періоду минулого року. Всього за перші три квартали показник впав на 8,2% в річному обчисленні, повідомляє Світова організація торгівлі (СОТ).

Зазначено, що зростання торгівлі пов'язане з тим, що Північна Америка, Європа і інші регіони послабили карантинні обмеження.

"Відновлення також підтримувалося великими заходами податково-бюджетної і грошово-кредитної політики в основних економіках, а також адаптацією в ключових секторах", - йдеться в повідомленні.

У третьому кварталі цього року експорт товарів з Північної Америки (+20,1%), Європи (+19,3%) та Азії (+10,1%) значно виріс і досяг двозначного зростання. Згідно з даними по імпорту, в порівнянні з другим кварталом значно зріс імпорт товарів в Північну Америку (+16,6%) і Європу (+15%), але імпорт в усьому світі скоротився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У жовтні СОТ прогнозувала, що обсяг світової торгівлі товарами скоротиться на 9,2% цього року і виросте на 7,2% в наступному, однак масштаби торгівлі будуть набагато нижчими за доепідемічний рівень.

Також генсек ООН Антоніу Гутерреш попередив, що світ чекає найсильніший за 80 років економічний спад. На його думку, ніяка COVID-вакцина не зможе виправити шкоду, яку вже було завдано.