Протягом наступних 12 місяців в Україні можуть злетіти ціни на продтовари

20:26 19 липня Київ, Україна

Згідно з даними звіту "Ділові очікування підприємств України" від Нацбанку , протягом наступних 12 місяців споживчі ціни піднімуться на 7,2%.

У той самий час, інфляційні настрої бізнесу поліпшуються другий квартал поспіль. Також в першому кварталі поточного року керівники підприємств вважали, що наступні 12 місяців продовольчі ціни будуть рости більш значно - на 7,7%.



Варто зазначити, що 54,2% опитаних респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін в найближчий рік не перевищить 7,5%.



У НБУ акцентують, що витрати на виробництво залишаються основним фактором, який впливає на зростання цін. При цьому найменше впливає на рівень споживчих цін динаміка доступності грошей в економіці.



Крім того, девальваційні очікування бізнесу послабилися. Так, більшість представників підприємств вважають, через 12 місяців курс долара досягне показника в 28,71 грн/дол.