Всеукраїнська аграрна рада назвала орієнтовні втрати фермерів через підрив ГЕС

Аграрії на півдні України змінюватимуть структуру посівів та переорієнтуються на інші галузі сільського господарства через відсутність зрошення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.
Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.
За його словами, через відсутність зрошення на півдні України втрати будуть більшими.
Він додав, що конкретніше про фінансові втрати можна буде говорити після виходу великої води.
Водночас він наголосив, що сільське господарство в південних областях повністю не зупиниться навіть за відсутності зрошення.. За словами Марчука, не на всіх землях, які перебувають у вирощуванні у цьому регіоні, використовують меліорацію. Наприклад, на Херсонщині зрошується близько 300 тисяч гектарів земель, причому посівні площі становлять майже мільйон гектарів.
Заступник голови ВАР вважає, що частково проблему відсутності зрошення можна буде вирішити рахунок використання технології свердловин. Він пояснив, що його зможуть використати ті підприємці, чий бізнес розташований біля води, тож це будуть поодинокі випадки.
Марчук також зазначив, що фермери у південних областях мають підтримувати державу за рахунок спеціальних програм та дотацій.. На його думку, сільгосптоваровиробники цього регіону зможуть переорієнтувати власний бізнес, зокрема зайнятися тепличними господарствами.
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