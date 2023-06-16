Всеукраїнська аграрна рада назвала орієнтовні втрати фермерів через підрив ГЕС

19:01 09 червня Київ, Україна

Аграрії на півдні України змінюватимуть структуру посівів та переорієнтуються на інші галузі сільського господарства через відсутність зрошення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.



Про це сьогодні на брифінгу сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

"Південь завжди традиційно вирощував такі олійні культури, як соняшник, ріпак, соя, бо там було багато сонця, ще й полив, тобто ідеальні умови, щоб збирати врожаю набагато більше, ніж на інших територіях України". Думаю, що після деокупації сільгосптоваровиробники шукатимуть можливості сівозміни та використовуватимуть будь-які міжнародні технології", - сказав Марчук.

За його словами, через відсутність зрошення на півдні України втрати будуть більшими.

"Через відсутність постачання води для зрошення на півдні України, втрати будуть колосальними. На 2021 рік регіон виробляв понад 4 млн. зернових олійних культур.. Це понад 14% загального експортного потенціалу України та велика кількість робочих місць. Тому в еквіваленті коштів - це більше як 1,5 млрд доларів лише за зерновою та олійною групою, які Україна недоотримає, через те, що було знищено Каховську ГЕС і немає можливості віднести звідти воду", – заявив Марчук.

Він додав, що конкретніше про фінансові втрати можна буде говорити після виходу великої води.

"Втім, зараз уже відомо, що у частині правобережжя Херсонщини орієнтовно 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель затоплено та втрати понад 100 тисяч тонн продукції", - зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Водночас він наголосив, що сільське господарство в південних областях повністю не зупиниться навіть за відсутності зрошення.. За словами Марчука, не на всіх землях, які перебувають у вирощуванні у цьому регіоні, використовують меліорацію. Наприклад, на Херсонщині зрошується близько 300 тисяч гектарів земель, причому посівні площі становлять майже мільйон гектарів.

"В умовах без води дуже важко говорити про прибутковість, тому ті, хто повернеться і захоче займатися сільським господарством, напевно, просто збільшуватимуть кількість посівів. Що вродить, вродить", - сказав Марчук.

Заступник голови ВАР вважає, що частково проблему відсутності зрошення можна буде вирішити рахунок використання технології свердловин. Він пояснив, що його зможуть використати ті підприємці, чий бізнес розташований біля води, тож це будуть поодинокі випадки.



Марчук також зазначив, що фермери у південних областях мають підтримувати державу за рахунок спеціальних програм та дотацій.. На його думку, сільгосптоваровиробники цього регіону зможуть переорієнтувати власний бізнес, зокрема зайнятися тепличними господарствами.