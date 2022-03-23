Всесвітня рада по золоту відзначає падіння попиту на ринку

Експерти відзначають, що попри наявність інтересу на валютному ринку, золото все одно падає в попиті. Так, перші три квартали 2020 року золото купують на 19% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Вказується, що станом на початок 2020 року попит на золото був на порядок вищим від поточних значень і становив приблизно 2,97 тисячі тонн. Своєю чергою, це також дещо менше від аналогічних результатів минулого року (на 10%).

На цей момент міжнародні експерти пояснюють таке падіння попиту щодо золота всесвітньою пандемією коронавірусу.

Зараз найбільше інтерес згас до покупки ювелірних прикрас - попит впав на 29%. При цьому зворотна динаміка спостерігається щодо придбання злитків і монет - попит збільшився на 49 відсотків. Нагадаємо, що недавно центробанки багатьох країн вдалися до продажу золота. Така тенденція намітилася вперше з 2010 року, а скористатися цим вирішили через коронавірус і кризу, яку принесла пандемія.

У звіті Всесвітньої ради по золоту (WGC) сказано, що чисті продажі за 3-й квартал поточного року склали трохи більше ніж 12 тонн зливків. Тим часом в 2019 році було куплено більше ніж 141 тонну золота. Серед продавців - Туреччина, Узбекистан і Росія.