Всесвітній економічний форум перенесли на 2022 рік

Другий рік у зв'язку з пандемією COVID-19 скасовується Всесвітній економічний форум (WEF). У 2021 році зустріч повинна була відбутися в Сінгапурі в середині серпня. Однак за рішенням комісії захід був перенесений - попередньо на перше півріччя 2022 року.

«На жаль, обставини, які розгортаються в різних регіонах, невизначені перспективи подорожей, різна швидкість розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових варіантів коронавірусу в сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства в запланованому обсязі», - йдеться в повідомленні на сайті WEF.

Захід, в якому беруть участь політики і лідери бізнесу з усього світу, вже двічі переносився і був перенесений в Сінгапур з його звичайного місця проведення в Давосі, Швейцарія. Літня зустріч була запланована на середину серпня.

У неділю в Сінгапурі зафіксували 38 нових випадків зараження COVID-19, в понеділок - 21. За даними місцевого МОЗ, загальна кількість випадків захворювання коронавірусною інфекцією в Сінгапурі перевищила 61 600, летальних випадків - 31.