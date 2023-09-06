Світовий банк виділяє Україні $232 млн на відновлення пошкодженого житла після атак росії

11:49 31 серпня Київ, Україна

Світовий банк виділив Україні $232 млн допомоги для термінового відновлення пошкодженого житла, внаслідок ракетних атак росії.



Про це повідомили у пресслужбі банку.



Цей новий проєкт Світового банку передбачає надання допомоги більш ніж 100 000 сім'ям в Україні, які зіткнулися із руйнуванням свого житла через російську агресію.



Основний акцент у проєкті робиться на терміновий ремонт житла, дозволяючи власникам провести необхідні відновлювальні роботи, такі як заміна розбитих вікон та ремонт пошкоджених дахів.



Також власникам багатоквартирних будинків, які отримали помірні ушкодження та не потребують капітального ремонту, будуть надані кошти на ремонт.



Віцепрезидентка Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані зазначила, що проєкт HOPE, як його назвали, допоможе багатьом українським родинам приступити до ремонтних робіт над своїми будинками до приходу зими. Вона також наголосила, що цей проєкт сприятиме створенню основ для стійкого, інклюзивного та екологічно стійкого відновлення, що потребує часу та підтримки з боку міжнародної спільноти.



Аналізуючи наслідки війни, експерти Світового банку оцінили, що житловий сектор України зазнав збитків у розмірі понад $50 млрд. Проєкт HOPE був розроблений з метою допомогти у відновленні порядку двох третин пошкоджених житлових будинків, які можна ремонтувати.



Цей проєкт охоплює приблизно 98 000 індивідуальних будинків та 8000 квартир у 160 багатоквартирних житлових будинках у п'яти різних регіонах країни.



Фінансування цієї ініціативи здійснюється з використанням позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі $70 млн, підтриманого гарантією від японського уряду, а також гранту на суму $162,5 млн із Донорського цільового фонду підтримки, відновлення, реформування України.



У довгостроковій перспективі передбачається додаткове фінансування на суму до $800 млн від Світового банку та його партнерів, включаючи кредитні гарантії, гранти та інші форми внесків.