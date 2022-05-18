Світовий банк виділить гроші для подолання кризи у світі

19:56 18 травня Київ, Україна

Світовий банк профінансує заходи, спрямовані на боротьбу з нестачею продовольства у всьому світі.

Сумарна підтримка протягом наступних 15 місяців становитиме 30 млрд доларів.



Про це повідомила пресслужба Світового банку.



Цією сумою фінансуватимуться проєкти у сферах сільського господарства, харчування, соціального захисту та зрошення. Зокрема, вони будуть спрямовані на стимулювання виробництва продуктів харчування та добрив, покращення продовольчих систем, сприяння розширенню торгівлі та підтримання вразливих домогосподарств та виробників.



Більшість ресурсів направлено на Африку та на Близький Схід, Східну Європу та Центральну Азію та Південну Азію.



Крім того, портфель Світового банку вже включає невиплачені залишки у розмірі 18,7 млрд доларів у продовольчих проєктах, тому сумарна підтримка у найближчі 15 місяців сягатиме 30 млрд доларів.



Фінансова підтримка стосуватиметься чотирьох пріоритетів:



Підтримка виробництва та виробників: заходи щодо підвищення виробництва шляхом усунення бар'єрів у торгівлі сировиною, зосередження уваги на ефективному використанні добрив та перепрофілюванні державних витрат для підтримки фермерів.



Сприяння зростанню торгівлі: прийти до міжнародного консенсусу (G7, G20, інші), щоб уникати експортних обмежень, що підвищують світові ціни на продовольство.



Підтримка вразливих домогосподарств: розширити цільові програми соціального захисту, що враховують питання харчування, та поповнити механізми фінансування раннього реагування.



Інвестиції у стабільну продовольчу безпеку та харчову безпеку: зміцнення продовольчих систем для більш високої стійкості проти ризиків, зокрема, логістичних перебоїв.