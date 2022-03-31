Світовий банк попередив про зростання бідності у світі через «спецоперацію» в Україні

09:02 31 березня Київ, Україна

Військове вторгнення росії в Україну загрожує серйозними наслідками країнам з низьким та середнім рівнем доходів, що призведе до зростання бідності та боргової кризи у десятках держав, пише Financial Times із посиланням на Світовий банк.

Аналітики пов'язують це з високими сировинними цінами, уповільненням зростання торгівлі, зростанням відсоткових ставок та зміцненням долара США.



Різкого зростання цін на нафту і пшеницю вже достатньо, щоб серйозно сповільнити економічне зростання в багатьох країнах, якщо «спецоперація» не закінчиться швидко, сказав віцепрезидент СБ з питань справедливого зростання, фінансів та інститутів Індерміт Гілл.



Особливо схильні до ризику, за його словами, імпортери нафти, включаючи Китай, Індонезію, ПАР і Туреччину.



Минулого року СБ попереджав, що через наслідки пандемії близько 100 млн людей у всьому світі опиняться за межею бідності, яку він визначає як життя менш ніж на $1,9 на день. Як зміниться ця цифра через ситуацію в Україні, передбачати поки що рано, але вона точно зросте, зазначив Гілл.



За його словами, близько 40 країн з низьким рівнем доходів вже перебувають у стані боргової кризи або на межі неї через пандемію, тепер же «боргові кризи можуть наступити набагато раніше, і це може завдати великих непоправних збитків».



З моменту початку «спеціальної військової операції» росії в Україні минуло більше місяця. Головна її ціна — це людські життя, рахунок яких уже пішов щонайменше на тисячі. Але високу ціну заплатить економіка — і російська, і українська, і світова.