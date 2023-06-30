Світовий банк надасть Україні позику у розмірі 1,5 млрд доларів

11:56 30 червня Київ, Україна

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні позики на підтримку політики розвитку та відновлення у розмірі 1,5 мільярда доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

"Ця позика надається під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) і є невіддільною частиною пакету міжнародної підтримки, спрямованої на задоволення фінансових потреб країни у 2023 році", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Світовому банку, позика допоможе підтримати три ключові сфери урядових реформ, спрямованих на пом'якшення наслідків російського вторгнення.

"По-перше, вона допоможе у вирішенні потреб нещодавно збіднілих сімей та сімей переселенців через надання підтримки таким домогосподарствам. По-друге, вона адресує вирішення питань прозорості та підзвітності видатків державних витрат.. По-третє, допоможе ринкам краще функціонувати як під час, так і після війни", - зазначається у пресрелізі.

"З лютого 2022 року Світовий банк постійно працює з міжнародною донорською спільнотою для залучення екстреного фінансування, яке допомагає уряду України забезпечувати навчання дітей у школах, роботу лікарень та надання ключових державних послуг", - заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.

За її словами, зі свого боку Україна продемонструвала "надзвичайну стійкість перед обличчям російського вторгнення". У Світовому банку відзначили зусилля уряду щодо здійснення складних реформ у розпал війни та враховуючи майбутнє для довгострокового розвитку країни.



Після вторгнення Росії в Україну мобілізована підтримка Світового банку дозволила уряду України надавати основні державні послуги, що охоплюють понад 13 мільйонів українців, зазначили у фінустанові.