Світовий банк надасть Україні позику у розмірі 1,5 млрд доларів

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила надання Україні позики на підтримку політики розвитку та відновлення у розмірі 1,5 мільярда доларів США.
Про це повідомляє пресслужба Світового банку.
"Ця позика надається під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) і є невіддільною частиною пакету міжнародної підтримки, спрямованої на задоволення фінансових потреб країни у 2023 році", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Світовому банку, позика допоможе підтримати три ключові сфери урядових реформ, спрямованих на пом'якшення наслідків російського вторгнення.
"По-перше, вона допоможе у вирішенні потреб нещодавно збіднілих сімей та сімей переселенців через надання підтримки таким домогосподарствам. По-друге, вона адресує вирішення питань прозорості та підзвітності видатків державних витрат.. По-третє, допоможе ринкам краще функціонувати як під час, так і після війни", - зазначається у пресрелізі.
"З лютого 2022 року Світовий банк постійно працює з міжнародною донорською спільнотою для залучення екстреного фінансування, яке допомагає уряду України забезпечувати навчання дітей у школах, роботу лікарень та надання ключових державних послуг", - заявила віцепрезидентка Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.
За її словами, зі свого боку Україна продемонструвала "надзвичайну стійкість перед обличчям російського вторгнення". У Світовому банку відзначили зусилля уряду щодо здійснення складних реформ у розпал війни та враховуючи майбутнє для довгострокового розвитку країни.
Після вторгнення Росії в Україну мобілізована підтримка Світового банку дозволила уряду України надавати основні державні послуги, що охоплюють понад 13 мільйонів українців, зазначили у фінустанові.
"Разом зі схваленою сьогодні (29 червня – ред.) позикою Група Світового банку мобілізувала понад 37,5 мільярда доларів США екстреного фінансування на підтримку народу України, в тому числі зобов'язання та гарантії таких країн-донорів як США, Японія, Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія та Бельгія", - зазначили у пресслужбі Світового банку.
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