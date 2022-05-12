Світовий банк допоможе Україні грошима

08:33 12 травня Київ, Україна

Світовий банк надаватиме Україні близько 200 млн доларів щомісяця.



Гроші будуть направлені на оплату праці державних службовців та вчителів.



Про це у середу, 11 травня, повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличов.



Він зазначив, що Міністерство фінансів постійно шукає альтернативні джерела фінансування для потреб країни, зокрема, й для підтримки освіти.



"Тому вже зараз разом з іншими органами влади готуємо спільний із Світовим банком проєкт "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні". Обсяг оголошеної допомоги становитиме $1,5 млрд", - Роман Єрмоличов.



Заступник міністра фінансів пояснив, що проєкт передбачає відшкодування видатків держбюджету, здійснених при оплаті праці держслужбовців та вчителів.



Єрмоличов додав, що сьогодні підтримка міжнародних партнерів є важливою для України, оскільки вона здатна посилити спроможність нашого бюджету.



"За даними Державної казначейської служби України, станом на 1 квітня у 1444 місцевих бюджетах виникли залишки освітньої субвенції в обсязі 7,5 млрд грн, а також акумульовано у 1202 місцевих бюджетах 242 млн грн субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки людям з особливими освітніми потребами", - зазначив Єрмоличов.