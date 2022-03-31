Світовий банк підрахував втрати світу в зв'язку з погіршенням екології - $2,7 трлн щороку

Розрахунки Світового банку свідчать, що світова економіка втрачає мільярди доларів на знищенні біорізноманіття по всьому світу. Так, за підрахунками експертів, світ втрачає близько 2,7 трильйона доларів щорічно до 2030 року. Це безпосередньо пов'язано зі збитком, який отримують рибні господарства і лісозаготівельна промисловість.

У той самий час, відзначили в СБ, наявні економічні прогнози занадто оптимістичні, адже вони не враховують втрати, які екологія переживає зараз.

За базовим сценарієм світ втратить близько 46 млн гектарів сільгоспземель, а запаси риби будуть продовжувати скорочуватися. За виконання так званого плану 30*30, який передбачає консервацію 30% земель планети, світова економіка все одно скоротиться, але лише на 0,1%.

При найгіршому сценарії, якщо світ досягне критичної точки, коли країни не зможуть адаптуватися до шоку для екосистем, глобальна економіка буде скорочуватися на 2,3% щорічно.

Для порівняння, в минулому році світова економіка скоротилася на 3,3% через пандемію, найгірший спад мирного часу з часів Великої депресії за даними МВФ.

Економіки країн, що розвиваються, особливо постраждають, оскільки вони більше залежать від сировини і товарів і послуг, пов'язаних з екосистемами. Світовий банк заявив, що в країнах Африки на південь від Сахари і Південної Азії реальний ВВП буде скорочуватися на 9,7% щорічно і на 6,5% відповідно.