Світовий банк переглянув прогноз щодо економіки України

20:00 31 березень Київ, Україна

Світовий банк опублікував великий огляд, де зробив прогноз щодо економіки країн Європи і Центральної Азії. Згідно зі звітом, в Україні економіка зможе поліпшити свої показники на 3,8%. Згідно з прогнозом 2020 року, ця цифра не перевищувала 3%.

Позитивний прогноз базується на зміцненні зовнішнього попиту і стабілізації цін на промислові товари, які частково компенсують недавню хвилю пандемії Covid-19.

За даними кредитно-фінансового підприємства, відновлення економіки буде помірним, оскільки існує невизначеність щодо темпів вакцинації українців проти коронавірусу.

Раніше Світовий банк спрогнозував, що економіка України може зрости на 3% в 2021 році. За даними банку, таке могло статися тільки завдяки масовій вакцинації українців.

Також Україна зможе отримати $90 млн кредитних коштів від Світового банку за імунізацію громадян проти Covid-19. У разі, якщо 10 млн українців з групи ризику отримають щеплення, компенсація складе $30 млн. На таку допомогу держава може розраховувати завдяки реалізації проєкту Екстрене реагування на Covid-19 і вакцинація в Україні.