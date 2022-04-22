Світовий банк назвав орієнтовну суму збитків російської агресії

13:17 22 квітня Київ, Україна

Збитки будівлям та інфраструктурі України в результаті вторгнення рф досягли приблизно $60 млрд і зростатимуть у міру продовження війни.

Про це 21 квітня заявив президент Світового банку Девід Малпас на конференції СБ, повідомило агентство Reuters.



Малпасс заявив про потребу України у фінансовій допомозі. За його словами, попередня оцінка витрат на відновлення збитків не включає економічних витрат, що зростають, від війни.



"Війна все ще продовжується, тому ці витрати зростають", - сказав Малпас.



Президент України Володимир Зеленський у віртуальному зверненні до учасників конференції позначив витрати країни та потреби у фінансуванні. За його словами, Україні потрібно $7 млрд на місяць, щоб компенсувати економічні втрати.



"І нам знадобляться сотні мільярдів доларів, щоб потім все це відновити", – повідомив Зеленський.



Він заявив, що світовій спільноті необхідно негайно виключити рф із міжнародних фінансових інститутів, включаючи Світовий банк та Міжнародний валютний фонд.