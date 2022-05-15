Всесвітній банк дає Україні велику позику на соцдопомогу українцям

Не секрет, що більшість українців і до пандемії ледь зводили кінці з кінцями, а тепер, зіткнувшись з втратою роботи, медичними витратами та іншими обмеженнями, пов'язаними з карантином в країні, вони опинилися за межею бідності.
Як повідомила пресслужба Світового банку, він надасть Україні позику в розмірі $300 млн за проєктом модернізації системи соціальної підтримки населення.
Перший транш додаткового фінансування до даного проєкту в розмірі $150 млн був узгоджений 30 квітня.
Нагадаємо, 9 грудня Україна взяла в кредит 600 млн євро у Єврокомісії.
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