Всесвітній банк дає Україні велику позику на соцдопомогу українцям

11:31 13 грудня Київ, Україна

Не секрет, що більшість українців і до пандемії ледь зводили кінці з кінцями, а тепер, зіткнувшись з втратою роботи, медичними витратами та іншими обмеженнями, пов'язаними з карантином в країні, вони опинилися за межею бідності.

Як повідомила пресслужба Світового банку, він надасть Україні позику в розмірі $300 млн за проєктом модернізації системи соціальної підтримки населення.

"Рада виконавчих директорів СБ сьогодні прийняла рішення про надання Україні позики в $300 млн за проєктом модернізації соціальної підтримки населення", - йдеться в повідомленні.

Перший транш додаткового фінансування до даного проєкту в розмірі $150 млн був узгоджений 30 квітня.

"Додаткове фінансування зміцнить надання соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям через відповідну держпрограму соцдопомоги, що дозволить не допустити потрапляння 1 млн українських громадян за межу бідності через пандемію COVID-19", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 9 грудня Україна взяла в кредит 600 млн євро у Єврокомісії.