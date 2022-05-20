Усі закордонні активи росії опинилися під загрозою арешту

11:01 20 травня Київ, Україна





Ринок кредитно-дефолтних свопів — інструментів, що страхують від невиплат за боргом, — оцінює таку ймовірність майже 90% проти 77% на початку тижня. Найближчі платежі для російського мінфіну мають відбутися 27 травня, через два дні після закінчення американської ліцензії.



І хоча сума платежу становить лише $100 млн і не є значною ні за російськими, ні за світовими мірками, наслідки можуть бути далекосяжними.



Крім високих репутаційних ризиків, які дефолт несе для країни, пропуск одного платежу може запустити механізм крос-дефолту за рештою зобов'язань, зазначає експерт БКС Дмитро Бабін. Після повідомлення про те, що США не планують продовжувати генеральну ліцензію, яка виводила з-під санкцій доларові платежі за російськими зовнішніми держпозиками, в інвесторів не залишилося сумнівів, що на росію чекає дефолт Ринок кредитно-дефолтних свопів — інструментів, що страхують від невиплат за боргом, — оцінює таку ймовірність майже 90% проти 77% на початку тижня. Найближчі платежі для російського мінфіну мають відбутися 27 травня, через два дні після закінчення американської ліцензії.І хоча сума платежу становить лише $100 млн і не є значною ні за російськими, ні за світовими мірками, наслідки можуть бути далекосяжними.Крім високих репутаційних ризиків, які дефолт несе для країни, пропуск одного платежу може запустити механізм крос-дефолту за рештою зобов'язань, зазначає експерт БКС Дмитро Бабін.

"В результаті всі закордонні активи держави опиняються під ризиком конфіскації", - попереджає він. Сума претензій може становити близько $20 млрд - такий обсяг державного боргу росії в іноземній валюті тримають іноземні інвестори.

Для них це буде абсолютно нова ситуація.

«Зазвичай боржник просить власників боргу ідентифікувати себе, щоб розпочати процес реструктуризації. У цьому ж випадку неясно, чи не скаже росія, що говорити особливо нема про що - адже платежі блокує Мінфін США», - розмірковує Каан Назлі, керуючий активами Neuberger Berman.

З кінця лютого до початку квітня російський мінфін розплачувався за валютним боргом коштами із заморожених зарубіжних рахунків. Але на початку квітня США заблокували таку можливість і зажадали, щоб у хід йшли внутрішні доларові резерви або валютний виторг, що надходить до країни.



Близько місяця російські чиновники перебували в роздумах, але на початку травня все ж таки виконали умову: за кілька годин до закінчення 30-денного пільгового періоду гроші прийшли власникам облігацій.



Але тепер адміністрація Джо Байдена планує закрити цю можливість. Мета — у тому, щоб посилити фінансовий тиск на кремль через війну в Україні.



Дефолт росії, «якщо відбудеться, буде політичним, а не фінансовим, і тому ніяк не позначиться на реальній фінансовій репутації нашої країни», заявив у четвер заступник голови ради безпеки дмитро медведєв.



За його словами, за боргами «можна і не платити зовсім», а «невитрачені гроші використовувати саме на ті цілі, які дуже не сподобаються американським маразматикам».



Тім Еш, стратег з ринків Bluebay Asset Management, що розвиваються, не згоден з колишнім російським прем'єром. Дефолт — це «жахлива перспектива для росії та росіян», упевнений він.