Всі валюти кинулися вниз: курс валют на вечір 29 червня

17:51 29 червня Київ, Україна

До закриття міжбанку валюти дружно просіли: долар впав на 7 копійок на покупці і на продажу, євро втратив 15 копійок на обох операціях.

Нагадаємо, відкрилися торги по долару в діапазоні 27,2500-27,2700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,4792-32,5031 грн/євро, торги по рублю - 0,3769-0,3773 грн/рубль.



На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,13-27,40 гривні. Євро купують по 32,29 гривні, продають по 32,75 гривні.



За даними валютного аукціону, на «чорному» ринку долар торгується по 27,02-27,20 гривні, євро - 32,00-32,40 гривні.