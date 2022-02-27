Лікарям призначили надбавку за вересень - Шмигаль

14:26 05 жовтень Київ, Україна

670 млн гривень український уряд виділив на підвищення зарплат лікарям. Виплати здійснюватимуться за вересень в половині українських медустанов.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, передає пресслужба ОПУ 5 жовтня.

Він підтвердив, що понад 670 млн грн вже надійшли в медзаклади для виплати лікарям підвищеної зарплати за вересень, а договори з Національною службою здоров'я вже уклали 80% лікарень. Зараз триває процес доукладання угод з іншими медичними закладами.

Нагадаємо, на вихідних про виплати надбавок лікарям відзвітував глава МОЗ Максим Степанов. При цьому з наступного року лікарям обіцяють зарплати до 22-25 тисяч гривень, а медсестрам - 17-18 тисяч. Такі показники МОЗ заклало у держбюджет-2021.

Сьогодні стало відомо, що в Україні двоє медиків отримали групу інвалідності через COVID-19.