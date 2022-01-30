Лікарям екстреної медичної допомоги обіцяють зарплату в 22 тисячі гривень

13:42 16 вересень Київ, Україна

В Бюджет-2021 заклали підвищення заробітної плати медикам швидкої допомоги, розрахунок проводитиметься в залежності від тарифу.





За інформацією глави МОЗ, оплата праці медиків залежить від тарифу. Цей тариф розраховується від кількості населення в регіоні. Зараз ця сума становить 164 гривні на людину.



Степанов запропонував підвищити тариф у 2,5 раза до 412 гривень на людину. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу 16 вересня.За інформацією глави МОЗ, оплата праці медиків залежить від тарифу. Цей тариф розраховується від кількості населення в регіоні. Зараз ця сума становить 164 гривні на людину.Степанов запропонував підвищити тариф у 2,5 раза до 412 гривень на людину.

"Зарплата лікаря, за нашими розрахунками, повинна становити близько 21-22 тисячі гривень, водія - не менше 12 тисяч гривень. Крім цього, в кошти заклали весь перелік ліків", - сказав чиновник.

За словами міністра, в наступному році введуть систему контролю за якістю роботи екстреної медичної допомоги.

"Ми вводимо індикатори якості: час доїзду, маршрутизація пацієнта. На сьогодні в Україні вчасно приїжджають до пацієнта тільки у 31% випадків, в наступному році ми розраховуємо на 60%, у 2022 - 75%, у 2023 - не менше 85%", - пояснив Степанов.

Кабінет міністрів України планує збільшити середню зарплату в Україні до 15 тисяч гривень. Але цього не варто чекати ні в цьому, ні в наступному році. Ймовірно, це буде можливим до 2022 року.