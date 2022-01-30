Лікарям екстреної медичної допомоги обіцяють зарплату в 22 тисячі гривень

В Бюджет-2021 заклали підвищення заробітної плати медикам швидкої допомоги, розрахунок проводитиметься в залежності від тарифу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході пресбрифінгу 16 вересня.
За інформацією глави МОЗ, оплата праці медиків залежить від тарифу. Цей тариф розраховується від кількості населення в регіоні. Зараз ця сума становить 164 гривні на людину.
Степанов запропонував підвищити тариф у 2,5 раза до 412 гривень на людину.
За інформацією глави МОЗ, оплата праці медиків залежить від тарифу. Цей тариф розраховується від кількості населення в регіоні. Зараз ця сума становить 164 гривні на людину.
Степанов запропонував підвищити тариф у 2,5 раза до 412 гривень на людину.
За словами міністра, в наступному році введуть систему контролю за якістю роботи екстреної медичної допомоги.
Кабінет міністрів України планує збільшити середню зарплату в Україні до 15 тисяч гривень. Але цього не варто чекати ні в цьому, ні в наступному році. Ймовірно, це буде можливим до 2022 року.
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