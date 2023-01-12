ВР заборонила гральному бізнесу перебувати на спрощеній системі оподаткування

Рада нарешті ухвалила у другому читанні проєкт №8079 про заборону входження грального бізнесу на спрощену систему оподаткування.
Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк на своєму Telegram-каналі.
За його словами, законопроєкт №8079 підтримали 303 нардепи.
Законопроєкт пропонує повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).
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