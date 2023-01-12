ВР заборонила гральному бізнесу перебувати на спрощеній системі оподаткування

19:11 12 січня Київ, Україна

Рада нарешті ухвалила у другому читанні проєкт №8079 про заборону входження грального бізнесу на спрощену систему оподаткування.

Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк на своєму Telegram-каналі.



За його словами, законопроєкт №8079 підтримали 303 нардепи.

"В останній редакції він набув чинності відразу і з наступного дня весь гральний бізнес переходить на повну ставку оподаткування. Тож, хлопці з ОП, не затягуйте підписання. Кожен день - це гроші до бюджету", - додав Железняк.

Законопроєкт пропонує повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).