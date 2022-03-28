ВР прийняла закон про допомогу безробітним у разі пандемії

Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт, який вносить зміни до статті 471 закону "Про зайнятість населення". Він пропонує надати фінансову допомогу по частковому безробіттю не тільки при карантині через коронавірус, але і при інших "особливо небезпечних інфекційних захворюваннях".

Законопроєкт підтримали 292 нардепи, один депутат утримався.



Документ пропонує змінити статтю 471 закону "Про зайнятість населення" та надати фінансову допомогу по частковому безробіттю не тільки при карантині через коронавірус, але і при інших "особливо небезпечних інфекційних захворюваннях".





Законопроєкт, у разі прийняття парламентом, дасть право Кабміну визначати порядок надання допомоги підприємцям по частковому безробіттю для їхніх працівників на період карантину, її розмір, терміни надання та порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування цієї допомоги.



При цьому уточнюється, що цю допомогу отримають лише застраховані роботодавці або фізичні особи - підприємці (ФОП). Роботодавці можуть звернутися за наданням допомоги протягом 90 днів, сказано в документі Кабміну.