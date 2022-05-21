Вперше за 2021 рік в Україні знизилася ціна на соняшникову олію

17:42 19 серпня Киев, Украина

Згідно з даними Держстату, в порівнянні з червнем цього року, липневі споживчі ціни на соняшникову олію знизилися на 0,34%.

"Починаючи з червня 2021 року вперше за весь поточний маркетинговий рік спостерігається зниження відпускних цін на олію соняшникову її виробниками", - йдеться в повідомленні Держстату.

Відзначається, що в порівнянні з травнем поточного року відпускні ціни підприємств на олію соняшникову нерафіновану знизилися на 3,1%, рафіновану - на 5,5%. У липні поточного року відпускні ціни підприємств знизилися (проти травня) на олію соняшникову нерафіновану - на 4,2%, рафіновану - на 9,2%. Проти червня поточного року відпускні ціни підприємств знизилися на олію нерафіновану - на 1,2%, рафіновану - на 4,0%.



Індекс споживчих цін поточного року на олію соняшникову (до попереднього місяця) склав 99,3%. Така тенденція спостерігається вперше за весь 2020/21 маркетинговий рік.