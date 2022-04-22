Можливі причини падіння гривні

19:52 22 липня Київ, Україна

На сьогодні курс гривні за 1$ становить 27,22 гривні. Причиною такого зниження можуть бути різні фактори, одним з яких виступають чутки про можливу зміну глави НБУ Кирила Шевченка.



Ризики, пов'язані з можливими кадровими перестановками в НБУ, будуть ще більше обмежувати приплив капіталу в країну або посилювати його відтік. Кредитори дуже трепетно ставляться до незалежності НБУ, тому стежитимуть за розвитком ситуації. Нерезиденти продовжують виходити з українських держоблігацій. Напередодні були закриті позиції в ОВДП ще на 370 млн гривень і таким чином з початку місяця відтік склав 2745 млн гривень. Проведений у вівторок аукціон Мінфіну підтвердив відсутність зовнішнього попиту. Вдалося залучити на внутрішньому ринку 7,7 млрд гривень, при тому що сьогодні необхідно погасити майже 17 млрд гривень.



Як і передбачалося, дозвіл на покупку валюти компаніями і ФОПами без валютного виторгу не робить поки впливу на динаміку ринку. Вільні і оборотні ресурси під покупку валюти останні не поспішають виводити, але в разі розвороту ринку і стійкої девальвації, можуть підключитися до покупок.



Пропозицію валюти на ринку продовжують утримувати аграрії. Позитивним фактором виступає те, що в Україні з 21 липня почали вакцинувати від коронавірусу усіх охочих віком від 18 років.



Найближчим часом гривня з великою ймовірністю ще буде падати в зону 27,3 гривні за долар.