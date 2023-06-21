Відновлення інфраструктури: Україна та ЄІБ підписали меморандум на €840 млн

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр підписали Меморандум, який передбачає виділення 840 мільйонів євро на відновлення української інфраструктури.
Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення:
Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення:
- муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);
- громадських будівель із урахуванням енергоефективності;
- інфраструктури водопостачання та водовідведення;
- транспортних мереж та громадського транспорту.
Крім того, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:
- використання спеціального трастового фонду від ЄІБ „EU for Ukraine Fund”;
- кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+)
Документ було підписано на полях Ukraine Recovery Conference 2023, що проходить цього тижня у Лондоні.
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