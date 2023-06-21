Відновлення інфраструктури: Україна та ЄІБ підписали меморандум на €840 млн

15:04 21 червня Київ, Україна





Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення: Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хойєр підписали Меморандум , який передбачає виділення 840 мільйонів євро на відновлення української інфраструктури.Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проєктів відновлення:

муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

громадських будівель із урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж та громадського транспорту.

Крім того, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:

використання спеціального трастового фонду від ЄІБ „EU for Ukraine Fund”;

кредитування проєктів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+)

"Ми спільно працюватимемо над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо. Ми цінуємо підтримку, яку Банк вже надав українцям, і дякуємо президенту ЄІБ Вернеру Хойєру за співпрацю та критично важливу роль Банку для стійкості України в умовах війни", - прокоментував підписання Меморандуму Кубраков.

Документ було підписано на полях Ukraine Recovery Conference 2023, що проходить цього тижня у Лондоні.