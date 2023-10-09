Відновлення енергомереж: нова гуманітарна допомога від Азербайджану

18:36 09 жовтня Київ, Україна

З початку повномасштабного вторгнення Азербайджан надав 10 вантажів гуманітарної допомоги щодо відновлення енергосистеми. До кінця 2023 очікується нова партія допомоги для відновлення розподільчих мереж.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"З початку повномасштабного вторгнення росії Україна отримала з Азербайджану 10 вантажів гуманітарної допомоги для енергосектору, у складі якої 50 резервних електростанцій та 45 силових трансформаторів. До кінця 2023 року очікується також надходження наступної великої партії нового обладнання для відновлення розподільчих мереж", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що міністр енергетики України Герман Галущенко та Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Сеймур Мардалієв обговорили співпрацю у нафтогазовій галузі, зокрема питання зберігання та транзиту ресурсів.