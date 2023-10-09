Відновлення енергомереж: нова гуманітарна допомога від Азербайджану

З початку повномасштабного вторгнення Азербайджан надав 10 вантажів гуманітарної допомоги щодо відновлення енергосистеми. До кінця 2023 очікується нова партія допомоги для відновлення розподільчих мереж.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Повідомляється також, що міністр енергетики України Герман Галущенко та Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Сеймур Мардалієв обговорили співпрацю у нафтогазовій галузі, зокрема питання зберігання та транзиту ресурсів.
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