Відновлювати зруйновані дороги в Україні потрібно коштом рф - Укравтодор

16:54 17 червня Київ, Україна





Про це заявив перший заступник голови Для відновлення дорожньої інфраструктури необхідно щонайменше 900 млрд грн, і відновлення має бути здійснене російськими коштами, замороженими у європейських та інших країнах.Про це заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

"Внаслідок повномасштабної війни росії проти України зруйновано 305 штучних споруд.

Також є 24 тисячі кілометрів доріг, які потрібно розчистити, відремонтувати або взагалі відбудувати. Наразі ми фіксуємо 900 мільярдів гривень – це кошти, необхідні для відновлення зазначених кілометрів та штучних споруд", - зазначив він.



За словами Івка, дорожня інфраструктура має бути відновлена коштами рф, які заморожені в європейських та інших країнах.