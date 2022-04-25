Вісім українських продуктів можуть отримати географічні зазначення

15:42 23 липня Київ, Україна

Мінекономіки допоможе низці українських продуктів потрапити до європейського реєстру продуктів із захищеним географічним зазначенням.



Про це повідомляє Міністерство економіки.



Заступниця міністра економіки України Ірина Новікова каже, що в країні чимало унікальних продуктів в нішевому сегменті ринку з додатковою ринковою вартістю. Також вона поінформувала, що для включення до європейського реєстру географічних зазначень були спрямовані документи про такі автентичні українські товари, як "Гуцульська коров'яча бриндза", "Гуцульська овеча бриндзя" і "Мелітопольська черешня", розглядаються і інші товари, що підлягають правовій охороні.



Новікова зазначила, що продукти з підтвердженим географічним походженням вважаються національним надбанням в країнах ЄС, і Україна веде серйозну роботу над тим, щоб місцеві продукти з географічним зазначенням отримали визнання ЄС, а наші виробники розвивали крафтове виробництво.



Розглянуто та погоджено наступні товари-претенденти на статус захищених як географічні зазначення:



"ДОЛИНА ФРУМУШИКА" (для білого, червоного і рожевого вин, які виробляють виключно з винограду в межах географічного району "Долина Фрумушика", в південно-західній частині Одеської області);



"ХЕРСОНСЬКИЙ КАВУН" (селекційні досягнення + кліматичні умови Херсонського регіону дозволили отримувати плоди з високою врожайністю і унікальними смаковими якостями);

"ПРИДУНАЙСЬКА БЕССАРАБІЯ" (ігристі вина з винограду, визначеного за відповідними сортами з походженням не менше 85% з цього географічного місця);



"ЯЛПУГ" (назва місця походження навколо озера Ялпуг, лиманного типу, територія виробництва вин в південно-західній частині Болградського району Одеської області);



"МЕД ЗАКАРПАТТЯ/ЗАКАРПАТСЬКИЙ МЕД" (падевий або поліфлорний мед, який формується завдяки специфічній медоносній флорі Закарпатського регіону. Кілька видів меду: весняний (мед з чорниці (яфин-мед) і травневий збір), літній (закарпатський літній збір, високогірний збір, мед з гірської малини, мед іван-чаю), осінній мед (лісовий мед і мед горця сахалінського, інша назва: мед Вейріха).



"М'ЯСО БАРАНИНИ ФРУМУШИКА/БАРАНИНА ФРУМУШИКА" (географічне зазначення для м'яса баранини Фрумушика, репутація унікального м'яса, отриманого з окремих порід овець на території Тарутинських степів. Не менш ніж 60% кормів - трава або сіно з даного же географічного району.

"ЗАКАРПАТТЯ/ЗАКАРПАТСЬКЕ ВИНО" (географічне зазначення для тихого вина з окремих сортів винограду, вирощених на території певного географічного району. Мається на увазі: схили Карпатських гір Закарпатської області, Берегівський, Ужгородський, Хустський і Мукачівський райони);

"АША-АбАГА" (географічне зазначення для вина тихого і ігристого. Продукт виробляється з сировини, не менше 85% вирощеного на певній території навколо села Шабо Білгород-Дністровського району вздовж правого берега Дністровського лиману).

У повідомленні зазначено, що після узгодження специфікацій наступним кроком стане реєстрація географічних зазначень на національному рівні.